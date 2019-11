Cassa Rurale Fvg assegna 76 borse di studio

La Cassa Rurale Fvg assegnerà 76 borse di studio agli studenti meritevoli del territorio, che, durante l’anno scolastico 2018-2019, hanno frequentato con profitto le scuole medie, superiori e l’Università. Alla cerimonia, che sarà organizzata giovedì 14 novembre, alle 18, all’hotel Internazionale di Cervignano, prenderanno parte numerose autorità.

Ospite d’onore la campionessa del mondo di spada Mara Navarria. "Anche quest’anno - sottolinea il presidente, Tiziano Portelli - la Cassa Rurale Fvg sostiene con grande convinzione, tramite questa iniziativa, gli studenti del territorio. La nostra regione è in grado di offrire grandi opportunità ai ragazzi meritevoli e noi continueremo a essere al loro fianco, nella convinzione che un istituto di credito vicino al territorio, com’è il nostro, debba puntare proprio sui giovani per lo sviluppo futuro".

Sono in tutto 25 gli alunni delle scuole medie che hanno conseguito, nel 2019, il diploma di scuola media inferiore, con valutazione finale di 9 o 10. Gli studenti riceveranno una borsa di studio intitolata a monsignor Adamo Zanetti, fondatore, nel 1896, della Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Fiumicello.

Agli studenti delle scuole superiori, invece, saranno consegnate 10 borse di studio intitolate sempre alla memoria di Adamo Zanetti. All’assegnazione del premio hanno potuto concorrere i ragazzi diplomati con un punteggio a partire da 90/100. Per i ragazzi, invece, che hanno conseguito una laurea triennale o magistrale con un punteggio pari o superiore a 105/110, saranno elargite 41 borse di studio (23 per la laurea triennale e 18 per quella magistrale) intitolate alla memoria di monsignor Luigi Faidutti, fondatore, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, delle Casse Rurali di Lucinico, Farra e Capriva. La novità dell’edizione 2019 è che la possibilità di concorrere all’aggiudicazione dei premi è stata estesa a tutti gli studenti di facoltà universitarie triennali e magistrali nazionali ed estere.