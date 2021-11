Cassa Rurale Fvg premia 105 studenti eccellenti

La Cassa Rurale Fvg ha assegnato con uno stanziamento complessivo di oltre 33 mila euro 105 borse di studio ad altrettanti soci o figli di soci che si sono distinti per merito nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. I riconoscimenti sono stati assegnati agli studenti che hanno frequentato con profitto le scuole medie, le scuole superiori e l’Università.

Per la precisione 39 alunni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con una valutazione finale di 9 o 10 e 40 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si sono diplomati con punteggi superiori ai 90/100 hanno ricevuto una borsa di studio intitolata a monsignor Adamo Zanetti, fondatore nel 1896 della Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Fiumicello. A 26 universitari, 14 per la triennale e 12 per quella magistrale, che hanno conseguito la laurea con una votazione pari o superiore a 105/110, è stato reso merito con le borse di studio intitolate alla memoria di monsignor Luigi Faidutti, fondatore, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, delle Casse Rurali di Lucinico, Farra, Capriva e Turriaco.

"È una grande soddisfazione poter premiare i ragazzi che si sono distinti nei rispettivi ordini di studio – le parole del presidente della Cassa Rurale Fvg, Tiziano Portelli –. La decisione di destinare una parte dell’utile a favore di questa iniziativa fa parte di una scelta precisa della nostra banca, che da oltre 20 anni sostiene con un riconoscimento tangibile i nostri giovani e le loro famiglie. Questi ragazzi rappresentano un vero e proprio esempio positivo da seguire. Soprattutto in un momento di transizione come quello che stiamo vivendo, investire sul futuro è prioritario, e ciò significa consentire ai giovani di puntare su una formazione continua e specialistica che sarà fondamentale nel loro percorso professionale. Noi, come banca del territorio, continueremo a essere al loro fianco".

Di seguito l’elenco dei premiati.

Scuole medie: Mavi Andrian, Michelantonio Bonfitto, Lorenzo Brandolin, Tommaso Brunetta, Simona Cambi, Alessandra Capello, Anna Carrara, Aleksei Cepach, Thomas Ciani, Giada Comuzzo, Alessio Cosani, Rocco Dicosola, Valentino Ferrazzo, Alyssa Freschi, Margherita Furlanut, Luca Giraldi, Lara Lando, Chiara Macor, Sara Marassi, Alessia Masiero, Sara Mastantuoni, Filippo Mosca, Thomas Movio, Aurora Munno, Laura Olivo, Giulia Perillo, Matteo Piccoli, Romano Pino, Fabio Plett, Caterina Politti, Francesca Portelli, Alessia Raciti, Cristian Rigotti, Irene Sandrin, Ilaria Scrazzolo, Omar Sinatra, Ambra Spagnul, Edward Strassoldo, Nora Zorat.

Scuole superiori: Elisa Bergamin, Asia Bergantin, Jacopo Bidut, Elisa Brunetti, Ilaria Caramel, Lorenzo Cevdek, Chiara Cilino, Agata Cragnolin, Anna Damiani, Cristina Deiuri, Gianandrea Fulizio, Alessia Furfaro, Elisabetta Gianesi, Maddalena Girotto, Caterina Gismano, Alice Goat, Francesco Greblo, Giada Leghissa, Stefany Nannerini, Pamela Paneck, Eugenia Parmeggiani, Daniela Pejicic, Lisa Pellizzon, Veronica Peressuti, Daniela Persoglia, Luca Pettarin, Ambra Puntin, Elena Puntin, Giulia Raffaelli, Chiara Rigonat, Stefania Rigonat, Martina Simionato, Nicol Sinatra, Pietro Spanghero, Giacomo Spessot, Oliver Stevanovic, Adriano Tellini, Stefano Trentin, Martina Venica, Mattia Zoff.

Laurea triennale: Chiara Braidot, Stefano Declich, Luigi Del, Ludovico Deponte, Martina Donda, Enrico Furlani, Marianna Meroni, Riccardo Portelli, Alessia Rigonat, Federico Scarpin, Samuele Snidero, Alessia Tartaglione, Rosanna Todone, Chiara Tonini.

Laurea magistrale: Elia Bidut, Vera Bonato, Elena Buri, Riccardo Caprara, Veronica Lepre, Giulia Peressin, Silvia Raicovi, Sara Ret, Sara Sgubin, Michele Silvestri, Emilio Spanghero, Elena Verdimonti.