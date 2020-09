Castelli, rocche, ville e palazzi del Fvg aprono le porte

Domenica 4 ottobre è la decima Giornata Nazionale Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, ville e palazzi del Friuli Venezia Giulia apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.



“La Giornata Nazionale ADSI – spiega Teresa Perusini, Presidente di Adsi Friuli Venezia Giulia - è l’occasione per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio-culturale ma anche economico creando un volano turistico rilevante. Questa decima edizione è per noi molto speciale: nonostante l'emergenza Covid aprono gratuitamente 18 tra Palazzi, Castelli e Ville della nostra regione non sempre visitabili. Un viaggio tra architettura, territorio e saper fare. Perché, è bene ricordarlo, attorno ad ogni dimora gravita un mondo di figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri vetrai – che, assieme ai proprietari, mantengono in vita questi beni senza tempo”.



“Immaginando un viaggio in varie zone del Friuli Venezia Giulia – continua la Presidente - ecco dunque l'elenco delle 18 dimore storiche che apriranno domenica 4 ottobre. A Udine Palazzo Orgnani, sulle colline moreniche a nord di Udine il Castello di Villalta, il castello di Brazzà a Brazzacco e Villa Deciani a Martignacco; nel colli orientali: Villa Romano e Manzano e Villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco, nel goriziano Villa Attems a Lucinico e Villa del Torre a Romans d'Isanzo; nella pianura a sud di Udine: Villa Lovaria a Pavia di Udine, Casa Foffani a Clauiano, Villa Elodia a Trivignano, Villa Steffaneo Roncato a Crauglio, Villa Pace a Tapogliano, Villa Iachia a Ruda, Villa Vitas a Strassoldo, nella bassa friulana: Villa Savorgnan Minciotti a Camino al Tagliamento, in Carnia: Palazzo de Gleria a Povolaro".Per visitare le dimore e gli archivi in sicurezza è necessario prenotare e recarsi in loco provvisti di mascherine. Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sitoL’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori.Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.