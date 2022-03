Casting di moda al Terminal Nord

Al via al Terminal Nord la ricerca di nuovi volti che rappresenteranno il Parco commerciale con il progetto “Testimonial di Moda”. Chiunque può ambire a diventare protagonista, l’unico requisito richiesto è la maggiore età. Tutti possono mettersi in gioco, non ci sono limiti per diventare autentici testimonial.

Da lunedì 21 marzo fino al 21 aprile 2022 tutti gli aspiranti ambassador e amanti della posa davanti alla macchina fotografica potranno partecipare al casting.

Iscriversi è molto semplice: basta entrare nella landing page dedicata attraverso il sito del Terminal Nord e pubblicare due scatti.

Sarà poi la direzione del Parco a scegliere sino a 16 persone tra i candidati. I “Testimonial di moda” selezionati accederanno a un servizio fotografico professionale allestito all’interno del Parco che sarà realizzato nel corso di un fine settimana tra aprile e maggio.

Inoltre, i primi 40 iscritti saranno invitati a presentarsi allo stand dedicato per ritirare un simpatico gadget. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito parcoterminalnord.it.