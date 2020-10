Celebrata la fondazione della Sezione Ana di Gemona

"Celebrare l'anniversario della fondazione della Sezione Ana di Gemona acquisisce in questi giorni di recrudescenza dell'emergenza pandemica un valore ancora più profondo: nei momenti difficili le Penne Nere, con il senso di sacrificio e l'alto valore della solidarietà come faro del loro agire, ci hanno dimostrato con l'esempio come reagire nelle avversità".

Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine della cerimonia a cui ha preso parte assieme a numerosi sindaci del territorio per festeggiare a Gemona l'anniversario della sezione "Placido Bierti" dell'Associazione nazionale Alpini, presieduta da Ivo Del Negro.

"Guardiamo con fiducia - ha aggiunto Zilli - alla soluzione dell'emergenza se sapremo contare su comunità in cui i valori della responsabilità e del bene comune sono vivi e praticati: grazie agli Alpini per ricordarci ogni giorno quanto è essenziale per tutti noi".