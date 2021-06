Censimento a Cividale, si cercano sei rilevatori

Il Comune di Cividale del Friuli ha pubblicato sul proprio sito internet un Avviso di selezione di sei rilevatori ISTAT per il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Comune stesso.



Il censimento si sarebbe dovuto tenere nel 2020, tant’è che la giunta aveva deliberato, a novembre 2020, la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e la nomina del Responsabile di questo UCC nella figura del Responsabile dell’Ufficio Demografico; causa pandemia Covid tutta l’operazione è slittata e posticipata ai prossimi mesi.



Con Avviso già on-line sul sito www.comune.cividale-del-friuli.ud.it, gli interessati possono presentare domanda entro lunedì 21 giugno 2021. La selezione sarà fatta per soli titoli sulla base dei requisiti e criteri di selezione specificati nell’Avviso stesso. I candidati selezionati saranno ammessi ad apposite sessioni formative organizzate dall’ISTAT nel periodo luglio/settembre 2021, con frequenza obbligatoria. Le operazioni sul territorio e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 31 dicembre 2021.



L'attività dei rilevatori statistici si configura come lavoro autonomo di tipo occasionale e non ha alcun vincolo di subordinazione. L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici sarà commisurato alla natura della rilevazione ed al numero ed al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall'ISTAT e dal Comune di Cividale del Friuli con una stima media, per ciascun rilevatore, di Euro 2.973,50.= lordi.La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello pubblicato sul sito, può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Cividale del Friuli, Corso Paolino d’Aquileia n. 2, ovvero spedita tramite procedura telematica alla casella PEC comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it.Le istanze dovranno pervenire entro il giorno 21 giugno 2021, a pena di esclusione.Per informazioni e approfondimenti: Ufficio Demografico, Responsabile dell’Ufficio Comunale di censimento, dr.a Adriana Iaconcig, al numero di telefono 0432.710205 o all’indirizzo e-mail: anagrafe@cividale.net .