Censimento, il Comune di Pordenone cerca rilevatori

Nell’autunno 2021 riprenderà il censimento Istat della popolazione che si era arrestato causa Covid. A tal fine il Comune cerca altri cinque o sei rilevatori per le indagini statistiche, che si andranno ad aggiungere a quelli già in graduatoria, per un totale di circa diciannove.

Le domande vanno presentate entro le 12 di venerdì 6 agosto. Per partecipare è necessario possedere almeno il diploma di scuola superiore. L’accesso all’albo avverrà per mezzo di selezione in seguito alla quale verrà stilata la graduatoria. I vincitori dovranno partecipare agli incontri formativi obbligatori. Tutti i requisiti e le modalità di candidatura sono pubblicati sul sito del Comune.

Basta digitare www.comune.pordenone.it, andare alla sezione “A portata di click” e qui cliccare “Concorsi e selezioni”. Per informazioni è disponibile l’email ufficiostatistica@comune.pordenone.it