Cento giorni a Natale, al via il concorso dei presepi

Poco più di 100 giorni a Natale: la festa più attesa dell'anno si avvicina e a Villa Manin di Passariano di Codroipo (cittadella dell'arte presepiale per il Friuli Venezia Giulia) proseguono i corsi per preparare al meglio il proprio presepe artigianale.



Le lezioni sono a cura dell'UNPLI Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del gruppo Presepisti Friulani e della Pro Loco Passariano e il prezioso sostegno di Fondazione Friuli. Docente è il maestro udinese Claudio De Lucchi, membro del gruppo Presepisti Friulani.



Da poco si è conclusa, con la consegna degli attestati, la parte di corso dedicata alla costruzione di un ulivo da inserire nel proprio presepe. Ora spazio al recupero delle lezioni del secondo corso base che erano state sospese lo scorso febbraio a causa dell'emergenza Covid-19, mentre dal 3 ottobre al via, per un totale di 8 sabati fino al 28 novembre, il terzo corso base per costruire un presepe storico in stile palestinese. Ultimi posti disponibili aderendo entro il 14 settembre (telefono 0432 900908 o eventi@prolocoregionefvg.it).



Come detto grande soddisfazione da parte dei corsisti che hanno concluso il modulo sull'ulivo, i quali hanno realizzato delle miniature realistiche quanto dei veri bonsai: a premiarli con la consegna dell'attestato, insieme a De Lucchi, il presidente del Comitato regionale Pro Loco Valter Pezzarini.Pezzarini, insieme al segretario del Comitato, ha ringraziato, oltre alla Fondazione Friuli per il prezioso sostegno, il maestro De Lucchi per la piena disponibilità e per la sua profonda passione, che è stato il motore propulsore per la nascita di questa iniziativa e l'allestimento di tutto il programma di corsi a tema presepiale, programma a cui il Comitato regionale tiene molto in quanto in esso si esprime pienamente una delle sue finalità, cioè quella di preservare le tradizioni più radicate del nostro territorio.