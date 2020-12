Centomila euro per il Consorzio Universitario di Pordenone

"Si apre una nuova stagione in crescita per il tessuto formativo di Pordenone, che vedrà realizzarsi proposte didattiche di prim’ordine", esordisce così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso, dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale FVG dell’emendamento che andrà a finanziare con 100mila euro la didattica e l’organizzazione del Consorzio Universitario di Pordenone nella legge di Bilancio 2021.

"Un impegno da parte della Giunta Fedriga – sottolinea Basso- che riconosce l’alto valore educativo del polo universitario e lo sforzo corale messo in atto da Regione, Comune di Pordenone, soci ed istituzioni, che fin dal primo momento hanno creduto nel progetto e continuano ad investire in esso".

Grazie quindi all’ottimo lavoro del Consigliere Basso, del Sindaco Ciriani e dell’Assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, Pordenone può guardare con speranza al futuro della sua eccellenza formativa.

"Un progetto strategico per il territorio, destinato principalmente ai nostri giovani -chiarisce Basso-, non scevro tuttavia da un processo complesso che ha richiesto da parte nostra una programmazione articolata ed impegnativa sul piano istituzionale".

Una responsabilità tradotta in lungimiranza, che ha consentito negli ultimi anni l’evolversi di un progetto di cui beneficia tutto il territorio pordenonese, connesso attraverso una proficua rete di offerta formativa e sbocchi professionali, con risultati che collocano il Consorzio Universitario tra le prime scelte di studenti e aziende. È di queste ore, infatti, la notizia del sindaco del Comune di Spilimbergo che ha positivamente valutato la possibilità di essere tra i partner e sostenitori del progetto del Consorzio, un investimento vincente che porterà lustro all’amministrazione e che ci si augura venga presto emulato da altri sostenitori illustri.

Un altro importante Comune è vicino alla chiusura dell’accordo: "Abbiamo messo in atto sfide ambiziose –conclude Basso- che permetteranno al Consorzio Universitario di Pordenone di espandersi. Ecco perché riuniremo tutti i soci a gennaio e faremo il punto della situazione condividendo con loro il ruolo strategico e progettuale del Consorzio e le tappe che in futuro lo interesseranno. Un appuntamento irrinunciabile soprattutto per chi vuol entrare in questa importante partita e ancora non ne fa parte. Nell’ottica di un miglioramento continuo di questa realtà, c’è bisogno del supporto e dell’apporto degli amministratori dell’intero territorio. Comune, Regione, Italia ed Europa scommettono sulla virtuosa formazione universitaria di Pordenone, che sa colloquiare con istituiti superiori ed aziende investendo nella preparazione teorico-professionale e in sbocchi lavorativi entro ed oltre confine".