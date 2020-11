Centri diurni, strategie per la gestione dei casi positivi o sospetti

Le linee di indirizzo per i Centri diurni saranno oggetto di aggiornamento, rispetto alla prima fase della pandemia, con ulteriori indicazioni operative riguardo la specifica gestione dei casi positivi o sospetti.



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, nel corso della videoconferenza con i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi per le persone disabili, in risposta alla necessità emersa nel corso della riunione alla quale hanno partecipato anche i direttori dei servizi sociosanitari delle Aziende.



Riccardi ha dato conto dell'inserimento, in assestamento di bilancio, di 8milioni di euro a ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle strutture per anziane e disabili, oltre all'intenzione di inserire nella norma di bilancio una proroga della sospensione delle rendicontazioni a tutto il 2021.



Il vicegovernatore ha ricordato inoltre la richiesta avanzata al Governo centrale di riconoscere delle risorse legate alle premialità per il personale sociosanitario impegnato nelle strutture residenziali dedicate agli anziani e ai disabili.



Nell'auspicare una forte rete di collaborazione per fronteggiare la recrudescenza del virus e in attesa di verificare se le misure adottate per contenere la pandemia permetteranno una flessione dei contagi, Riccardi ha espresso l'intenzione di proseguire con i tavoli di confronto in modalità telematica utili per "aggiornare sulla situazione e dare risposte adeguate alle necessità emergenti".

"In questa seconda fase - ha aggiunto Riccardi - siamo costretti a manovre di riconversioni ospedaliere importanti visto l'innalzamento del contagio e la crescita della domanda ospedaliera".

Al momento, come è emerso nel corso dell'incontro, sono sotto controllo i casi Covid nelle strutture residenziali ma si assiste, rispetto al primo periodo pandemico, ad una maggiore contaminazione nell'area della disabilità.