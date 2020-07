Centri estivi, 300 progetti attivati in Fvg

"Sono oltre 300 i progetti avviati in Friuli Venezia Giulia a partire dal mese di giugno e dedicati alle attività ludiche, educative e ricreative per la prima infanzia". Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Alessia Rosolen, oggi a Trieste durante i lavori del Consiglio regionale, ricordando come "la Regione, anticipando le decisioni del Governo nazionale, abbia consentito la ripresa delle iniziative in forma sperimentale e innovativa dal 3 giugno, per dare continuità allo sviluppo psicofisico dei bimbi e garantirne il diritto alla socialità e facilitare al tempo stesso, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori".

"Ogni misura adottata - ha precisato Rosolen - è stata pienamente condivisa ed elaborata insieme agli enti gestori e ai Comuni per giungere a regole pienamente efficaci e, grazie al percorso partecipato, essere in grado di risolvere tempestivamente eventuali criticità o problemi tecnici".

"Il 12 giugno scorso la Regione, recependo le disposizioni ministeriali in materia - ha aggiunto l'assessore -, ha avviato ulteriori misure di semplificazione delle procedure legate all'apertura dei centri estivi introducendo la Scia, una segnalazione certificata di inizio attività da inviare a Comune e Azienda sanitaria, e ha snellito l'iter di attivazione dei Centri estivi per i Comuni che hanno affidato il servizio tramite gara d'appalto".

"Dal dialogo avviato con Comuni e soggetti gestori e dal continuo monitoraggio effettuato anche in collaborazione con le Aziende sanitarie - ha concluso Rosolen - non sono emerse criticità rilevanti, ma la Regione sta effettuando un controllo costante su strutture e servizi avviati, presenza di operatori in rapporto al numero di bambini e organizzazione idonea e sicura degli spazi".