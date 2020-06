Centri estivi, a Casarsa partono le iscrizioni

L’Amministrazione Comunale di Casarsa ha avviato nelle scorse settimane grazie alla collaborazione degli uffici dell’Area Servizi alla Popolazione, un progetto organico di proposte estive per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.



Si è deciso che i Centri estivi si svolgeranno dal 29 giugno al 7 agosto e le specifiche relative ad orari, sedi e costi verranno rese note a partire da martedì 16 giugno contestualmente all’apertura delle iscrizioni online sul sito www.comune.casarsadelladelizia.pn.it.



“Ritenuta urgente e prioritaria la risposta a famiglie e minori in concomitanza alla congiuntura economica e sociale seguita alla crisi pandemica – ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali Claudia Tomba - si è lavorato per rispondere in maniera efficace alle specifiche esigenze del territorio considerando non solo le incombenze di una gestione quest’anno straordinaria, ma soprattutto le peculiarità del territorio con la valorizzazione di quel patrimonio sociale fatto di risorse vive e preziose esperienze che rendono unica la nostra realtà”.



Al centro come obiettivo educativo i processi di risocializzazione con particolare attenzione ai più deboli.



“Un gioco di squadra e di comunità - ha concluso l'assessore - dove l’Amministrazione, che si è da sempre distinta per significativi investimenti economici e progetti d’eccellenza durante tutto l’anno a favore dei minori - scuole e asili, doposcuola, Progetto Giovani e Centri Estivi – metterà in campo risorse straordinarie”.



Lunedì 15 giugno si terrà in municipio il secondo tavolo di lavoro per dar seguito alla coprogettazione tra Amministrazione, Parrocchie e le realtà del Terzo Settore.