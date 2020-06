Centri estivi a San Vito, iscrizioni dal 10 giugno

Partono i centri estivi di San Vito al Tagliamento e lo fanno con un grande impegno da parte dell’Amministrazione comunale che ha portato a un ridisegno complessivo dei servizi e delle loro modalità di erogazione e alla definizione puntuale degli spazi e aree verdi che saranno utilizzate. Un lavoro di squadra che ha tenuto conto delle norme nazionali e regionali, per attivare il più velocemente possibile e in sicurezza un servizio fondamentale per costruire un’opportunità educativa a favore di bimbi che da mesi non hanno relazioni sociali. Un segno tangibile di ripartenza.

Non aumentare le tariffe dell’anno scorso, nonostante siano triplicati i costi necessari per garantire il servizio in sicurezza rispettando le linee guida nazionali e regionali; incrementare i posti disponibili con una nuova offerta per la fascia di età dagli 11 ai 14 anni; sostenere economicamente i centri estivi organizzati da soggetti diversi dal comune. Sono state queste le scelte dell’Amministrazione. Scelte onerose che hanno richiesto lo stanziamento di risorse aggiuntive per 170 mila euro rispetto all’anno precedente. E’ stata così delineata la nuova organizzazione dei centri estivi e il piano ha ricevuto disco verde dalla Giunta comunale nell’ultima riunione di giovedì 4 giugno, con una novità preliminare: l’offerta dei centri estivi è multipla ovvero accanto a quelli direttamente promossi dal Comune ci sono anche quelli di altri soggetti.

Alcuni dati di sintesi del servizio che si appresta a partire a San Vito: aumento da 100 a 126 dei posti offerti dalla gestione diretta del Comune; otto settimane di apertura del servizio, dal 22 giugno al 14 agosto (previsti quattro moduli di due settimane ciascuna con la possibilità quindi di offrire il servizio di due settimane a 492 utenti); tariffe uguali all’anno precedente senza l’adeguamento ISTAT; stanziamento di 50 mila euro per contributi alle altre realtà del territorio comunale che organizzano i centri estivi per abbattere il costo del pasto, al fine di favorire il mantenimento dell’offerta alla cittadinanza. Iniziative proposte dal privato sociale alcune delle quali già avviate, altre lo saranno a breve.

Il Comune annuncia che le iscrizioni apriranno la prossima settimana, da mercoledì 10 giugno. I centri estivi sono suddivisi per fasce d’eta ovvero dai 3 ai 6 anni; dai 6 ai 10 anni; dagli 11 ai 14 anni. Il servizio sarà aperto dalle 7.30 alle 17.Una delle novità di quest’anno è proprio l’ampliamento delle fasce d’età, alzando la soglia di quanti possono accedervi. Per quanto concerne il servizio per l’infanzia 0-3, sarà anch’esso avviato prossimamente. Sul fronte delle tariffe, rimangono invariate, con gli stessi importi dello scorso anno confermando l’erogazione del pasto secondo le modalità previste. Iscrizioni che andranno effettuate esclusivamente in forma telematica: tutte le informazioni si potranno trovare sul sito web comunale.

I servizi estivi comunali nella cosiddetta fase 2 propongono attività che si svolgeranno preferibilmente all’aperto, in aree verdi, con aerazione costante e igienizzazione degli ambienti in caso di permanenza in aule/spazi chiusi. I bambini saranno organizzati in piccoli gruppi, seguiti sempre dallo stesso educatore e nel pieno rispetto del protocollo regionale che prevede per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) un rapporto di un educatore ogni 5 bambini; per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 10 anni) un rapporto di un educatore ogni 7 bambini; per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dagli 11 ai 14) un rapporto di un educatore ogni 10 adolescenti. E poi misure di sicurezza stringenti inserite in un patto di corresponsabilità tra genitori, gestori ed ente pubblico.

Ci saranno inoltre fasce orarie di ingresso e uscita diversificate in modo da evitare assembramenti ed evitando contatti tra diversi gruppi. E ancora, triage all’ingresso, tracciamento dei contatti e registro quotidiano delle presenze nei gruppi, utilizzo da parte degli educatori dei dispositivi di protezione individuale, massima attenzione ai principi di igiene e pulizia, sanificazione degli spazi e pulizia dei giochi durante il giorno in applicazione delle normative nazionale e regionale.

“Nell’ambito delle misure a sostegno delle famiglie e al fine di mantenere invariato il costo settimanale dei centri estivi - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -, l’Amministrazione comunale ha investito ulteriori fondi propri, per calmierare l’aumento dei costi e far sì che le tariffe rimanessero congelate al 2019. Un risultato importante che rientra nel nostro piano di sostegno alle famiglie, alla genitorialità e ai ragazzi e alla loro educazione. Stiamo lavorando anche per poter partire con il centro estivo per i bambini da 0 a 3 anni in modo da sostenere le famiglie che usufruivano dell’asilo nido, ancora chiuso. Riteniamo di poter avviare anche questo servizio il 22 giugno e di ciò ne daremo informazione prossimamente. Ci riserviamo inoltre - spiega il Sindaco -, in presenza di richieste e di sostegni finanziari della Regione o dello Stato, di valutare eventuali ampliamenti o prolungamenti dell’offerta dei centri estivi in questo anno particolarmente delicato per la nostra comunità”.

Quello dei centri estivi è infatti un servizio molto sentito dalle famiglie, utile per la crescita e l’educazione dei bambini e dei ragazzi ma anche per questa fase della ripartenza dove, dopo mesi di isolamento, i genitori sono tornati al lavoro. “Nel ridefinire i nostri servizi estivi - aggiunge l’Assessore alle Politiche sociali, Susi Centis - abbiamo messo al centro le necessità dei nostri figli, in molti casi chiusi in casa fin dalla fine del febbraio scorso. Il bisogno di socialità per loro è fondamentale e per poter dare una risposta alle loro esigenze attendevamo le linee guida nazionali e regionali e rimodulare così su di esse le nostre idee ed i nostri progetti. Ora finalmente si può partire”.