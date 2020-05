Centri estivi a Udine, al via le iscrizioni

Centri estivi per i bambini, al via alle iscrizioni. “Dalla prossima settimana verranno aperte le iscrizioni ai centri estivi del comune di Udine”. Lo comunica l’Assessore all’istruzione Elisa Asia Battaglia.



“Finalmente - ha proseguito - le tanto attese linee guida governative sono arrivate e la Regione si è subito attivata con le linee guida regionali e potremmo dare il via dal mese di giugno a questo servizio tanto atteso delle famiglie”.



L’assessore comunale ha incontrato i presidenti di quartiere per condividere le iniziative estive messe in campo dal Comune di Udine.