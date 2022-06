Centri estivi, boom di iscrizioni a Pasiano

Boom di iscrizioni per la proposta per l’estate 2022 “Sogni Rock, tu sei musica”: i centri estivi di Pasiano di Pordenone attivati dall’amministrazione comunale per i ragazzi dai 6 agli 11 anni, dal 20 giugno al 5 agosto, tra la scuola primaria “Maria Teresa di Calcutta” di Cecchini e la primaria “Dante Alighieri” di Pasiano capoluogo. La media degli iscritti è pari a 50 al giorno con oscillazioni tra 45 e 65.

“Le famiglie hanno potuto scegliere tra diverse opzioni, molto convenienti dal punto di vista economico in rapporto agli altri Comuni, con pasto compreso e trasporto per gli spostamenti – afferma l’assessore ai Servizi scolastici, Marta Amadio -: il costo per la giornata intera con mensa è di 65 euro, giornata intera compresa pre/postaccoglienza 70 euro, mezza giornata senza mensa per 28 euro e mezza giornata compresa pre/postaccoglienza per 30 euro. Per il Comune, invece, il costo del servizio si aggira sui 38mila euro”.

Le attività previste si dividono tra laboratori di storytelling, laboratori manuali, laboratori ludici musicali, momenti esplorativi ed uscite con il gruppo a livello locale, attività scientifiche legate all’ambiente e alla natura, piscina, giochi, sport e tempo libero. Attività possibili grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e la Cooperativa Itaca nonché la collaborazione di associazioni della zona.

Previste anche delle uscite sul territorio con visita alla grotta nuova di Lusevera, al rampipark di Piancavallo e alla riserva naturale di Cornino. “Abbiamo voluto espressamente l’inserimento di vere e proprie gite che le scuole non hanno potuto effettuare durante l’anno scolastico – spiega Amadio -. Queste avranno un costo a parte, dai 5 ai 12 euro. Potranno parteciparvi anche i ragazzi che si iscrivono alla mezza giornata”.

Per ulteriori informazioni rispetto alle attività ludico-ricreative e alle modalità organizzative del servizio è possibile contattare la coordinatrice tecnica Sabina Capolo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 al numero 336-7699616 o via e-mail centroestivo.pasianopn@itaca.coopsoc.it