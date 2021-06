Centri estivi fra scienza e tecnologia a Tavagnacco

Centri estivi anche per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado: dal 5 al 30 luglio l’Immaginario Scientifico, su affidamento del Comune di Tavagnacco, organizza al Mulino di Adegliacco “Un’estate con le STEM”, dedicate ai giovani curiosi di scienza e tecnologia che abbiano frequentato la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021.

Ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 i ragazzi parteciperanno ad attività ricreative a carattere ludico-didattico di avvicinamento alle discipline STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Sarà per loro un’occasione per scoprire queste tematiche, per approfondire i loro interessi e per trovare informazioni utili per lo svolgimento dei compiti, in una situazione che favorisce l’aggregazione e la socializzazione. Grazie ai kit progettati e realizzati dall’Immaginario Scientifico per la didattica delle scienze, potranno realizzare ingegnosi prototipi, e sperimentare con materiali e strumenti, come in una fornita officina creativa.

Verranno usate metodologie innovative come per esempio i discussion game, attraverso i quali i ragazzi esplorano alcuni argomenti e imparano a confrontarsi in modo efficace, a condividere idee, a gestire conflitti e a prendere decisioni. Per altre attività i ragazzi si cimenteranno con il tinkering: questa è una metodologia, messa a punto all’Exploratorium di San Francisco, per imparare a “pensare con le mani”.

I centri estivi si articolano in turni di due settimane ciascuno, da lunedì a venerdì. Il primo turno si svolge dal 5 al 16 luglio, il secondo dal 19 al 30 luglio.

Le iscrizioni si effettuano tramite form online su www.immaginarioscientifico.it, dove sono disponibli tutte le informazioni.