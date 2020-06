Centri vacanze a Pordenone, iscrizioni aperte

Sono aperte fino a mezzogiorno di lunedì 15 giugno le iscrizioni ai punti verdi estivi comunali per 120 bambini dai 3 ai 6 anni. I centri saranno attivi dal 29 giugno al 7 agosto, due settimane in più rispetto agli anni precedenti. L’accesso è riservato ai residenti a Pordenone. Se al termine delle iscrizioni rimarranno posti disponibili, potranno essere inseriti non residenti.

Orari e sedi - La frequenza sarà dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 15:45. Periodo e orari sono stati tarati sulla base di un sondaggio effettuato dal Comune presso le famiglie. I punti verdi saranno ospitati nelle scuole dell'infanzia di via Ada Negri (25 posti), via Beata Domicilla (30 posti), viale della Libertà (35 posti) e via Fiamme Gialle (30 posti). Peraltro il Comune organizza i punti estivi anche per i bimbi 0-3 anni che già frequentano i nidi comunali. In questo caso le comunicazioni sono state inviate direttamente alle famiglie interessate.



Tariffe invariate

Misure anti covid

Iscrizioni e informazioni

- La retta, mensa compresa, è di 195 euro per 4 settimane (29 giugno - 24 luglio) e di 172 euro per 2 settimane (27 luglio - 7 agosto). La spesa per le famiglie rimane dunque inalterata, a fronte di costi di organizzazione triplicati a causa dell’emergenza. «Per mantenere la stessa tariffa - spiega il sindaco Alessandro Ciriani – abbiamo fatto uno stanziamento straordinario di 165 mila euro. Una misura ad hoc che rientra nel nostro “pacchetto covid” di aiuti alla comunità. Metteremo a disposizione ulteriori 45 mila euro per dare una mano anche ai punti verdi di parrocchie, associazioni, centri sportivi. Sono sforzi notevoli per le casse comunali, ma li abbiamo ritenuti necessari per dare una risposta a chi, a mio avviso, è stato più trascurato durante l’emergenza, e cioè i bambini e il loro diritto a socializzare, stare insieme, divertirsi».- I punti verdi si svolgeranno nel rispetto delle misure anti covid-19. Tali misure comportano la modifica dell’utilizzo degli spazi e dei rapporti numerici fra educatori e bambini. All’accoglienza giornaliera verrà misurata la temperatura a tutti i bambini, che dovranno essere accompagnati da una sola persona (genitore, familiare o accompagnatore). Entrate e uscite saranno regolate con orari scaglionati che verranno comunicati in seguito alla formazione dei gruppi. Saranno garantiti gruppi fissi di 5 bambini per la fascia dai 3 ai 5 anni, e di 7 bambini per la fascia dei 6 anni, con educatori e spazi dedicati. Le attività verranno svolte prevalentemente all’esterno e i bambini dovranno avere calzature da utilizzare solo per la permanenza al punto verde. Ovviamente, in caso di sintomi del bambino o di un familiare riconducibili a Covid-19 (rinite, tosse, temperatura superiore a 37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza), il bambino dovrà rimanere a casa. In caso di sintomi riscontrati durante l’orario di attività, i minori dovranno rientrare a casa. Infine, in caso di allergie o intolleranze alimentari dovrà essere presentato il certificato medico, a meno che non sia già stato consegnato all’ufficio ristorazione scolastica per l’anno 2019/2020.- Per aderire bisogna compilare la domanda di iscrizione. Le linee guida regionali prevedono di adottare un sistema di priorità di accesso sulla base di informazioni fornite assieme alla domanda di iscrizione. La domanda, disponibile su comune.pordenone.it, va presentata tassativamente entro lunedì 15 giugno 2020 alle 12:00, via email (inviare il modulo compilato a ufficio.scuola@comune.pordenone.it) o di persona (consegnare alla portineria dell’ex convento San Francesco in piazza della Motta 2, aperta dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:30; il lunedì e il giovedì anche ore 15:00-17:00). Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione, secondo le modalità indicate sul sito web municipale. Per delucidazioni e informazioni contattare l’ufficio scuola ai numeri 0434 392904 e 0434 392921. I punti verdi sono gestiti dall’Opera Sacra Famiglia per conto del Comune e realizzati con il contributo della Fondazione Friuli.