Centro estivo, aperte le iscrizioni per i ragazzi tra 12 e 16 anni

Si amplia il ventaglio di offerte estive per i giovani del territorio. Il Comune di San Vito al Tagliamento - Assessorato alle Politiche giovanili e la Cooperativa Itaca stanno lavorando in sinergia con l’obiettivo di avviare il servizio Centro estivo denominato “Campus Bozzoli” dedicato ai giovani dai 12 ai 16 anni. Il periodo indicato è quello dal 6 luglio al 14 agosto.



Ragazze e ragazzi potranno sperimentarsi in attività legate alla peer education e al mondo del volontariato attraverso giochi, laboratori artistico-creativi e sport. Le attività si svolgeranno il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, all’interno del plesso della scuola media, in via Galante Ciliti, al civico 9, a Ligugnana (San Vito al Tagliamento). Il tutto nel rispetto delle linee guida regionali in materia di Covid-19. L’attività sarà strutturata a blocchi di settimane e ogni settimana si avvierà al raggiungimento di una soglia minima di partecipanti. Il costo a settimana è di 30 euro.



“Ci sono diversi modi di viaggiare e ci sono diverse cose che si apprendono nel viaggio - spiegano i promotori del Centro estivo -. Vogliamo proporre un viaggio fatto di continue scoperte: di ciò che ci circonda e di quello che c’è all’interno di noi stessi per svelare, passo dopo passo, le nostre capacità e passioni e riuscire a vedere il nostro territorio con occhi diversi. E’ arrivato il momento di non essere spettatori passivi ma di salire sul palco”. Gli educatori aiuteranno a “riempire” la valigia di conoscenze e capacità attraverso giochi, dialogo, laboratori e brevi corsi per viaggiare tra scoperta e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, volontariato a servizio degli altri, peer education e protagonismo giovanile.“Con il Campus Bozzoli, il Comune di San Vito - afferma l’Assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido - completa la gamma di opportunità estive rivolte a bambini e ragazzi del territorio con proposte da 0 a 29 anni. Dopo i Centri estivi nido (0-3 anni), i Centri estivi tradizionali (3-14 anni) e le opportunità di volontariato (16-29 anni), ora questa proposta pensata per i pre adolescenti. Un’offerta completa pensata per dare un’occasione formativa e di socializzazione per bambini e ragazzi e, in secondo luogo, per rispondere alle esigenze anche organizzative delle famiglie”.Per informazioni riguardanti il Campus Bozzoli, è possibile contattare l’Ufficio Giovani al numero 345 0737539 o via mail a giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it.