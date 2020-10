Cercano di salvare un ragazzino, poi si defilano

“Grazie per il vostro coraggio, questo è un esempio fulgido esempio di senso civico", ha esordito il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, consegnando gli attestati d’elogio a Mattia Pozzan e a Marco Gortana per il generoso comportamento avuto nel soccorre il 14enne ghanese, deceduto dopo una settimana dall’incidente nel fiume Meduna, lo scorso luglio.

Questa la motivazione letta dal vicesindaco Eligio Grizzo. “Il 14 luglio nel fiume Meduna, un ragazzo ghanese, Nathanel Baffoe Adoma, dopo un tuffo è stato risucchiato dalle acque gelide del fiume Meduna ed era sparito, trascinato dalla corrente. Il suo corpo è riaffiorato solo dopo circa 20 minuti. Alcuni passanti richiamati dalle grida di chi non lo aveva visto riemergere, in particolar modo Mattia e Marco, sono intervenuti spontaneamente, cercando il corpo lungo il fiume; trovatolo, hanno praticato con energia e continuità le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118. A intervento compiuto i due ragazzi pordenonesi si sono allontanati discretamente, ringraziati dal personale di pronto soccorso per il loro valido ed encomiabile gesto che ha consentito, in un primo momento, di sperare ancora nel recupero vitale del giovane”.

Qualificato segno di solidarietà umana che prescinde dal colore della pelle ma mette in risalto la generosità e l’inclusione esistente tra la giovane popolazione di Pordenone e i nuovi cittadini italiani con origini di altri Paesi. La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta in apertura di seduta del Consiglio Comunale in teleconferenza.