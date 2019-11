Cerimonia al cimitero Austroungarico di Fogliano per la fine della Grande Guerra

Ad un anno dal Memorial di Pace che ha visto rappresentanti da tutta Europa giungere a Redipuglia per commemorare i cent’anni dalla fine della Grande Guerra, la Pro Loco Fogliano Redipuglia si è mossa nuovamente per mantenere vivo il ricordo del’11 novembre. Se tutti ricordano il 4 novembre come la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’11 fu il giorno che fece cessare tutti i cannoni e i fucili sui campi di battaglia del Vecchio Continente. Così il sodalizio foglianino, con inizio alle ore 11, si è impegnato ad organizzare una commemorazione al Cimitero Militare Austroungarico di Fogliano. In ricordo dell’Armistizio di Compiegne, che pose definitivamente fine ad ogni tipo di combattimento, la Pro Loco ha un cero commemorativo per ricordare tutti i caduti delle guerre alla presenza di numerose associazioni d’arma, dai marinai agli alpini fino all’aeronautica, oltre che al comune e ad Onorcaduti. Un momento per unire in un gesto di pace, ancora una volta, i caduti di tutte le guerre.