Cerimonia di commemorazione a Gonars, venerdì 1 novembre, al Sacrario monumentale nel cimitero locale, area in cui sorgeva il campo di concentramento per internati civili sloveni e croati. Alla cerimonia parteciperanno le autorità oltre che italiane anche croate e slovene.

Il monumero, costruito nel 1973 su iniziativa dell'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia, ospita le spoglie di 471 persone morte tra il 1942 e il 1943.

Per ricordare queste vittime, il 1° novembre di ogni anno si svolge la cerimonia allargata che prevede la deposizione di una corona.



Di seguito il programma della giornata.



VENERDI’ 1° NOVEMBRE 2019 A GONARS

Ore 9.30 - Inizio Cerimonia presso il Cimitero di Gonars

► Esecuzione degli Inni Nazionali da parte della Marching Band di Gonars

► Discorso del Sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo

► Discorso del rappresentante della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

► Discorso del rappresentante della Repubblica Croata

► Discorso del rappresentante della Repubblica Slovena

► Saluti di un rappresentante dell’ANPI di Udine

► Deposizione delle corone commemorative



Ore 11.00 - Trasferimento presso l’area in cui sorgeva il campo di concentramento per internati civili sloveni e croati

► Intervento del Sindaco

► Deposizione corona commemorativa



Ore 12.00 – Rinfresco per le autorità e per i partecipanti presso la palestra di base in via Venezia a Gonars



Saranno allestiti alcuni gazebo per permettere lo svolgimento degli interventi al coperto in caso di lieve maltempo.



In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nella palestrata di Gonars, in via Venezia 1 bis, con l'ingresso da via Torviscosa.