Cerimonia di Premiazione concorso Heritage4Cuba

Il 17 dicembre 2019 si terrà a Trieste, a partire dalle ore 10.00 presso la sede del Consiglio Regionale, Piazza G.Oberdan 6 Sala Gialla la Cerimonia di Premiazione dei vincitori del Concorso di Architettura Heritage4Cuba.

Nel contesto dell'industria culturale e creativa, il progetto Heritage4Cuba intende promuovere e consolidare la cooperazione bilaterale tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Cuba.

Il concorso, riservato a architetti, ingegneri e studenti cubani, ha selezionato le migliori idee innovative per il riutilizzo di due edifici storici a L'Avana San Ignacio e San Isidro.

Il progetto è stato promosso da UNIDO ITPO Italy in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e The Historian's Office of Havana City, in sinergia con l'UNESCO, l'Università di Udine e Trieste, la Triennale di Milano e ONDi l'Ufficio Nazionale del Design di Cuba.

L'obiettivo, nei prossimi anni, sarà quello di creare all'Avana un hub di innovazione digitale per potenziare le industrie culturali e creative attraverso il supporto dei centri I-tech, Università e PMI della Regione Friuli Venezia Giulia.

I vincitori del concorso, gli architetti Alberto Montero Graniela, Vanessa Lugo, Eddy Jesús Ramos Miranda e Laura Rodríguez Santa Cruz hanno beneficiato, a novembre 2019, ad Udine, di un programma di formazione e mentoring di quattro settimane erogato dalla società Rizzani de Eccher Spa e dall'Università di Udine e Trieste.

La cerimonia di premiazione sarà aperta dai saluti di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venenzia Giulia, da Diana Battaggia, Direttore di UNIDO ITPO Italia, da Josè Carlos Rodriguez Ruiz, Ambasciatore di Cuba in Italia, da Vilma Rodríguez Tápane Direttore della Commissione dei monumenti storici dell'Avana e da Eduard Planche, Capo Ufficio Regionale per le Scienze dell'UNESCO e cultura in Europa.

Nell'ambito del 500 ° anniversario di Cuba capitale e con l'obiettivo di celebrare la cooperazione di lunga data tra la città di Trieste e la città dell'Avana, l'artista Keila Guilarte inaugurerà la mostra fotografica Mi Tierra presso la biblioteca del Consiglio Regionale