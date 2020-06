Cerimonia in ricordo di Carlo Primožič

Nel periodo del corona virus sono state vietate tutte le manifestazioni e gli assembramenti di persone. Data quindi l’impossibilità, nel corso del mese di marzo, di porgere l’estremo saluto in occasione della scomparsa dell’avvocato Carlo Primožič (Primosig) un gruppo di amici goriziani, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, promuove per sabato, 27 giugno 2020, alle ore 12.00, nel cimitero di Piuma, una breve cerimonia commemorativa. Verrà deposto un mazzo di fiori, in ricordo dell’avvocato, persona stimata e benvoluta da tutti. L’incontro vuole essere un rispettoso, amichevole saluto, pieno di stima e di affetto nel ricordo di una figura che ha saputo legare una storia vissuta e testimoniata, con le sue idealità, la sua umanità e la grandezza dei suoi più nobili sentimenti.