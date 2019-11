Cerimonia per i defunti al Parco della Rimembranza

In occasione della solenne ricorrenza dei defunti, sabato 2 novembre, a Gorizia, è in programma una cerimonia al Parco della Rimembranza. Il Viceprefetto Vicario di Gorizia Antonino Gulletta, in rappresentanza del Prefetto Massimo Marchesiello, affiancherà il Questore di Gorizia Paolo Gropuzzo nella cerimonia che si svolgerà alle 10.30 davanti al monumento ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona d'alloro in loro memoria.



Successivamente, alle 10.45, sempre nel Parco della Rimembranza - lato Corso Italia - di Gorizia, il Viceprefetto Vicario presenzierà alla cerimonia dell'Alzabandiera alla presenza delle massime Autorità locali e del Picchetto d'Onore del Comando Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, cui seguirà la deposizione di corone presso il Monumento Centrale da parte delle Autorità cittadine.