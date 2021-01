Certificati anagrafici online a Cividale

L’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli amplia i suoi servizi di certificazione anagrafica fornendo un nuovo strumento online. E' infatti disponibile per tutti i cittadini residenti SMART ANPR, una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo



Ogni cittadino, senza recarsi allo sportello, potrà richiedere certificati anagrafici in bollo o in esenzione per sé, un componente del nucleo anagrafico o altro soggetto iscritto in ANPR. Il servizio è disponibile attraverso i seguenti canali, accedendo dal seguente link al portale oppure mediante l’applicazione “Smart ANPR Servizi Locali SPA” scaricabile da App Store o Google Play.



Al servizio si accede con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE).