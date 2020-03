Cervignano, mascherine in dono dalla Cina

A Cervignano del Friuli sono arrivate in dono mascherine dalla Cina. Ne dà notizia, con riconoscenza e stima, il sindaco Gianluigi Savino: "Sabato 28 marzo, l'Agm Accademia della Musica con sede in via Osoppo 2, che segue percorsi musicali internazionali anche e soprattutto con la Cina (preparazione agli esami d'ingresso dei più importanti conservatori italiani di studenti stranieri), mi ha donato, per mano del maestro Sikai, 400 mascherine chirurgiche da donare a mia volta a chi ne avesse bisogno. Un gesto veramente gradito e prezioso".

"Come Amministrazione - spiega ancora il sindaco - abbiamo deciso di riversare questo dono alle categorie più a rischio, coloro che, nonostante i decreti governativi si trovano ogni giorno in prima linea. E' per questo che abbiamo pensato di distribuire queste mascherine ai medici di base, alla nostra Polizia municipale in servizio sul territorio, ai farmacisti, ai panettieri e agli edicolanti della nostra comunità. Non è molto, forse solo un piccolo gesto in questo mare di bisogni e preoccupazioni, ma ci è sembrato giusto far sì che questo gradito dono fosse riversato velocemente per proteggervi e proteggerci".