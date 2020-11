Cessioni di fabbricato per via telematica

Viste le norme di contenimento anti-Covid in vigore e la necessità di limitare al massimo spostamenti o assembramenti, la Questura di Udine invita gli interessati a trasmettere i modelli di comunicazione di cessione di fabbricato per via telematica, anziché consegnarli materialmente allo sportello della sede di viale Venezia, dove si riscontra già una sostanziosa presenza di persone che si rivolgono agli sportelli di altri uffici.

La comunicazione, per legge, deve essere effettuata entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza da chiunque (persona fisica, giuridica, pubblica o privata), ceda ad altri l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a un mese, a qualunque titolo.

L’obbligo incombe su chi abbia la disponibilità dei locali (proprietario, usufruttuario, locatario, legale rappresentante di una società), che deve accertarsi mediante documento dell’identità della persona a cui cede l’uso, e viene ora assorbito nel caso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di contratti di compravendita di immobili, di locazione e di comodato d’uso.

Permane, invece, sempre l’obbligo di comunicazione nel caso di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto, anche se può essere assolto mediante la comunicazione di ospitalità.

Si raccomanda pertanto di preferire, piuttosto che la consegna allo sportello, l’invio dell’apposito modello, compilato in ogni sua parte, tramite Posta Raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata all’indirizzo anticrimine.quest.ud@pecps.poliziadistato.it, o via e-mail richiedendo la ricevuta di lettura all’indirizzo divisioneanticrimine.ud@poliziadistato.it.