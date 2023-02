Cestini sempre pieni, Ronchi aumenta gli svuotamenti

C'è chi, invece di attendere la giornata del 'porta a porta', utilizza i cestini stradali, che appaiono, così, sempre stracolmi e traboccano di rifiuti.

A poco o nulla valgono gli appelli e allora, a Ronchi dei Legionari, l’amministrazione comunale cerca una soluzione. Si è pertanto deciso, in accordo con Isontina Ambiente, di istituire, in via sperimentale, a partire dall'1 marzo e fino al 31 ottobre, per un totale di otto mesi, un terzo passaggio settimanale di svuotamento dei cestini stradali che sarà effettuato nella giornata del mercoledì. Quella che è apparsa la più critica e che potrebbe essere di aiuto anche in occasione del surplus di rifiuti prodotti in occasione del mercato settimanale.

“Oltre a ciò – illustra l’assessore all’ambiente, Alessandro Bassi - la scelta si è orientata anche per coprire meglio il servizio nei mesi più caldi, quando i cittadini frequentano di più l’aria aperta, le strade, i parchi e i giardini, senza dimenticare gli afflussi durante i tanti eventi pubblici, che in questa realtà non mancano mai. I costi di questo nuovo servizio saranno coperti attraverso la tassazione dei rifiuti urbani e possono essere quantificati in circa un euro all’anno o poco più, per singolo cittadino ronchese”.

Alla fine del periodo sperimentale si procederà ad un’attenta analisi dei costi e benefici per valutare se rendere stabile tale nuovo programma di svuotamento. Il servizio problematiche ambientali continuerà con la costante opera di monitoraggio e razionalizzazione della dislocazione dei cestini sul territorio, nonché ai necessari interventi di coordinamento con il servizio manutenzioni, finalizzata alla sostituzione di contenitori non più adeguati o danneggiati.

“Con questo intento, ad un costo ragionevolmente molto basso - ha aggiunto Bassi – vogliamo dare una risposta puntuale ed una possibilità in più per tenere la nostra città più pulita, più servita e più decorosa per tutti quanti noi”.

Ronchi dei Legionari dispone di 230 cestini stradali dislocati sul territorio per la raccolta dei piccoli rifiuti gestiti da Isontina Ambiente e che, oggi, vengono svuotati nelle sole giornate del lunedì e venerdì. Dalle verifiche degli uffici, segnalazioni dei cittadini e dai sopralluoghi effettuati dal personale del servizio problematiche ambientali, sono emerse alcune situazioni di criticità in alcune aree, quali il sovraccarico dei contenitori o l’utilizzo indebito degli stessi per il conferimento di sacchi di rifiuti che andrebbero invece ritirati tramite il sistema porta a porta in violazione alle norme del regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

Le aree più critiche, specialmente nella giornata del mercoledì, sono state localizzate in piazzale Martiri delle Foibe, impianti di base vicino al campo di calcio, alla palestra ed in androna Palmada, ma anche lungo via De Gasperi, via Amendola, viale Garibaldi, via Cotonificio, parco Excelsior e piazza Oberdan.

“Al fine di garantire un maggior decoro – spiega ancora l’assessore - il Comune ha richiesto spesso ad Isa servizi aggiuntivi di ripristino dei rifiuti abbandonati a terra in prossimità dei contenitori o svuotamenti aggiuntivi, le cui spese vengono coperte attraverso il piano economico finanziario. Ed anche i controlli puntuali effettuati dalla Polizia locale non hanno purtroppo nel tempo consentito di ridurre apprezzabilmente il fenomeno”.