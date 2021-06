Cgil, Cisl e Uil incontrano la sociologa Chiara Saraceno

Sarà un incontro interamente dedicato al tema della famiglia, quello promosso da Cgil, Cisl e Uil Friuli Venezia Giulia con la sociologa Chiara Saraceno e in programma per giovedì 1 luglio alle 16. Al centro della riflessione, che coincide anche con il lavoro sulla legge sulla famiglia avviato in Regione, ci saranno i mutamenti che stanno interessando le famiglie italiane, alle prese con l’emergenza pandemica e i nuovi scenari aperti.

Chiara Saraceno è una studiosa che si occupa di cambiamento sociale e sviluppo demografico. In particolare le sue ricerche si concentrano sulle politiche e mutamenti familiari, questione femminile, rapporti tra generazioni, sistemi di welfare.

Introdurrà i lavori Magda Gruarin (Uil Fvg), coordinerà Luciano Bordin (Cisl Fvg) e chiuderà, Rossana Giacaz (Cgil Fvg).

L’incontro, aperto a tutti, sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Cisl Fvg.