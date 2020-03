Cgil Udine, servizi solo su appuntamento

Assistenza solo su appuntamento e limitata ai casi considerati indifferibili, sia negli sportelli delle categorie sindacali sia da parte dei patronati e degli uffici vertenze. Questa la inevitabile svolta organizzativa decisa dalla Cgil di Udine, nello spirito dei decreti approvati dal Governo, per supportare l'azione di contrasto e contenimento alla diffisione del Coronavirus.

Operative da giovedì 12 marzo, le nuove indicazioni operative rtiguardano tutte le sedi del territorio, a partire dagli uffici della camera del lavoro, in viale Gio Batta Bassi, e dureranno fino al 3 aprile compreso, salvo diverse ed ulteriori determinazioni da parte del Governo e delle autorità sanitarie. Conseguentemente le sedi restano operative nei normali orari, ma con ingresso chiuso e presidiato, pur garantendo l’accesso a chi ha appuntamento. Per eventuali urgenze gli ingressi sono indicati i recapiti delle categorie e delle strutture di servizio, con i recapiti telefonici fissi o mobili dei referenti, disponibili anche on line sul sito della Cgil Udine e della Cgil regionale. Del tutto sospesi invece, sempre fino al 3 aprile, i recapiti del Sindacato pensionati Spi-Cgil, salvo casi urgenti e indifferibili da segnalare telefonicamente per fissare eventuali appuntamenti prima del 3 aprile.

Indifferibili, per quanto riguarda l'assistenza nei patronati, solo le pratiche relative a Naspi, congedi parentali, assegno sociale, domande di pensione (escluse le supplementari), assegno di invalidità, invalidità civile, legge 104, bonus bebé solo in prossimità della scadenza dei 90 giorni dalla nascità e premio nascita solo per i bimbi nati a marzo 2019. Istruzioni più dettagliate sono disponibili sul sito udine.cgilfvg.it