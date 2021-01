Che aria tira a Gorizia?

Si stima che ogni anno in Italia vi siano circa 84.000 morti premature attribuibili all'inquinamento atmosferico, con costi sociali ed economici elevati. Cos'è l'inquinamento dell'aria? Che impatti ha sulla salute? E cosa possiamo fare?



Queste alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta nel corso di un incontro divulgativo aperto a tutti e nel quale verrà spiegato anche come misurare l'inquinamento da polveri sottili con dei dispositivi auto-assemblati.

L'evento si terrà il 12 gennaio, alle 20.30, e sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Legambiente Gorizia.



Parteciperanno i relatori Anna Maria Tomasich, Luca Cadez e Nevio Costanzo di Legambiente e Maria Teresa Padovan dell'ISDE-Medici per l'Ambiente.