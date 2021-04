Chernobyl, 35 anni fa il disastro nucleare

Il 26 aprile 1986, all’1.23 della notte, la centrale nucleare di Chernobyl fu teatro del più disastroso incidente accaduto nella storia a un impianto nucleare. Per avere notizia del disastro all’impianto che sorge in Ucraina, a poca distanza dal confine con la Bielorussia (allora ancora appartenenti all’unione Sovietica), bisognerà attendere la mattinata del giorno successivo, quando nella centrale nucleare svedese di Forsmark, in lavoratori in ingresso fecero scattare i sensori di allarme a causa della presenza di materiale radioattivo sui loro indumenti.

Dal 26 aprile del 1986 ai primi di maggio, lo scoppio del reattore n. 4 provocò una nube radioattiva, trasportata prima verso la Scandinavia e in seguito, per il mutare delle condizioni meteo, in direzione sud-ovest, interessando il Friuli Venezia Giulia in 3 successivi momenti. Non appena riscontrato l'evento anomalo in Friuli Venezia Giulia si è attivata una prima rete di monitoraggio, afferente al dipartimento di Fisica sanitaria dell'Ospedale S.M.M di Udine, che è poi confluita nel Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale, oggi confluito in Arpa.



Pioggia avvelenata

Nella nostra regione si registrarono picchi fino a 100 kBq al metro quadrato nel Tarvisiano e nell’area montana a ridosso di Maniago. Man mano che si diffondevano le notizie sulla grave situazione in Ucraina, dove i tecnici erano impegnati nella disperata corsa contro il tempo per bloccare la dispersione di materiale fissile e per raffreddare il nucleo, il panico si diffuse in molti Paesi occidentali e cominciarono a scattare le prime misure di sicurezza.

Molti ricorderanno gli allarmi sui giornali e in televisione di quei giorni, l’invito a non raccogliere i prodotti dell’orto, a tenere ben chiuse porte e finestre, ad evitare i giochi all’aperto per i bambini e, nei mesi successivi a non consumare funghi raccolti nei boschi, perché i terreni risultavano contaminati.



Cosa resta nel terreno

Che tracce restano fisicamente in Friuli Venezia Giulia di quel terribile incidente che tenne con il fiato sospeso, che fece temere un fall out nucleare devastante? Non molte, secondo gli esperti che in questi anni hanno monitorato i terreni, perché i radionuclidi, in particolare il cesio 137 (c’erano anche Iodio 131, Stronzio90, Rutenio 106, Zirconio 94 e molti altri) isotopo che si forma come sottoprodotto della fissione dell’uranio, nel corso del tempo sono scesi in profondità nel terreno, tanto da non rappresentare più un pericolo concreto, anche perché l’emivita del cesio, ovvero il tempo che la particella impiega per ridurre del 50% la sua radioattività, è di 30,17 anni.



Nervi scoperti

Nella nostra regione la soglia di sensibilità resta piuttosto alta, per il semplice motivo che a 180 chilometri di distanza è in funzione il reattore della centrale slovena di Krsko, che sorge in area fortemente sismica tanto che negli anni scorsi un pool di scienziati ha messo in guardia le autorità regionali sulle possibili conseguenze di un sisma di forte intensità in termini di fughe radioattive, nonostante i sistemi di sicurezza siano stati implementati.



Due ‘No’ e il sarcofago della Cimolai

L’incidente di Chernobyl ha sicuramente fatto aumentare il numero dei contrari all’utilizzo dell’energia nucleare in Italia, tanto che nel referendum del 1987 sulla localizzazione delle centrali, oltre l’80% dei cittadini ha votato per l’abrogazione delle norme, tanto da portare al progressivo spegnimento dei quattro impianti esistenti.

L’azione incalzante dei Comitati a favore del rilancio del nucleare in Italia, che pareva sul punto di raccogliere i frutti sperati all’inizio di questa decade, ha dovuto però fare i conti con l’incidente della centrale giapponese di Fukushima, tanto che qualche mese dopo l’ennesimo referendum sbarra nel 2011 il passo al ritorno delle centrali.



Tra i lasciti del disastro nella centrale ucraina anche la costruzione del nuovo sarcofago destinato a proteggere dagli elementi quello realizzato in fretta e furia nei mesi successivi, che stava dando vistosi segni di cedimento. A realizzare la struttura tubolare in acciaio della struttura alta 109 metri, larga 256 metri e lunga di 150 metri, formata da 16 archi sollevati in sei fasi, è stata infatti la Cimolai di Pordenone. Il nuovo immenso sarcofago è entrato ufficialmente in funzione nel 2019. Il nuovo sistema di contenimento del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl. L’opera dovrebbe limitare, per un secolo, le fughe radioattive, grazie allo scudo protettivo progettato e realizzato da Novarka (consorzio tra le francesi Vinci e Bouygues) con la partecipazione della pordenonese Cimolai. L’intera struttura, una volta completata, è stata fatta scorrere, per circa 300 metri, sopra al vecchio reattore mediante l’utilizzo di apposite slitte.

Il progetto è costato 1,5 miliardi di euro ed è stato finanziato con un fondo speciale lanciato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e sponsorizzato da 45 Paesi.