Chi chiude, chi rischia e chi raddoppia

Udine perde pezzi. Chiudono negozi e locali ed è sempre aperta la caccia alla nuova serranda abbassata. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, però, e allora si trovano anche esempi di imprenditori che rischiano e raddoppiano, o, impresa ancor più difficile, aprono una nuova attività. Ecco alcuni nomi. Alice Gagliardoni Gasperi ha appena inaugurato il ‘Planet comics’ dove una volta c’era il ‘Centrale’. Posizione eccellente, vista la fermata degli autobus davanti all’ingresso. E’ sempre stato tutto un saliscendi di persone che entrano per bere un caffè al volo, ma adesso la titolare punta a una clientela giovane, che ama il gioco e i fumetti. Ma anche i vecchi clienti sono i benvenuti.



“Ha già bevuto il caffè – dice Gagliardoni Gasperi – una cliente della prima gestione e ho un occhio di riguardo per chi vuole bere un bianco a 1 euro e 20”. Nessuna paura della crisi del centro. “Ho aperto il primo locale – conclude - nel più grande centro commerciale del Friuli e devo dire che è più morto. Qui il clima è migliore, i ragazzini possono venire da soli in autobus e l’aumento dei prezzi non mi paventa, anche se mi aspetto la bolletta di febbraio raddoppiata, visto che ho molti macchinari e piastre”. Non contento del successo del ristorante ‘Pepata di corte’ in corte Savorgnan, appunto, Luca Calviello ha tentato il bis con il ‘Piatto Sbeccato’ in via Baldissera. Scommessa vinta? “Dopo 13 anni dall’apertura del primo ristorante – spiega Calviello – avevo voglia di fare qualcosa di diverso. Un anno fa ho avuto una bella idea e ho trovato anche il posto giusto. Purtroppo, a non essere giusto è il momento”.



Anche se il titolare ha cercato di contenere i prezzi, i clienti faticano ad arrivare. “Lavoriamo bene a pranzo, ma questo non può bastare per contrastare il caro bollette. E fossero solo quelle. E’ aumentato persino il pane”. A peggiorare la situazione “c’è anche la paura del contagio. “La gente - conclude Calviello - non esce volentieri. Inoltre, deve fare i conti con gli aumenti e quindi la prima cosa che taglia è il ristorante”. Vera macchina da guerra è, storica titolare del Caffè Beltrame che nella sua vita ha aperto più locali che porte e dopo aver più che raddoppiato in centro ha scommesso sul Partidor e, ovviamente, ha vinto. Qual è il segreto del successo? “Tanta fatica – spiega Bassi -, essere sempre presente, avere collaboratori di fiducia e puntare sulla qualità a costo di guadagnare di meno, anche se adesso ho dovuto aumentare il caffè di 10 centesimi”. A chi tenta l’impresa Bassi può dire solamente che “se lo fa solo perché pensa di guadagnare facilmente, ha già sbagliato. Ci vogliono tante passione e dedizione, che spesso sono proprio quelle che mancano”.

Tempi più bui che mai

Alti e bassi. C’è chi apre e chi chiude. Ma in generale, secondo il presidente mandamentale di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan, i locali del centro storico non hanno mai vissuto momenti così bui. “Sicuramente – spiega il presidente - la situazione durante la settimana non è mai stata così tragigica. C’è sempre stata meno affluenza, ma non a questi livelli. Stiamo vivendo un lock down fatto dalle persone”. Non sono tanto le restrizioni in corso, i vaccini o il green pass rafforzato a far battere in ritirata gli avventori, quanto la paura del contagio. “Il quadro - continua Pavan – dovrebbe sbloccarsi prima di tutto a livello psicologico E’ ovvio che ci sono locali che lavorano sempre, nonostante le difficoltà e che nei fine settimana sono comunque pieni”. Però, ce ne sono tanti altri che fanno molta fatica a tenere in piedi il bilancio”. Alcuni titolari addirittura raddoppiano, altri giocano la carta della periferia. “Sicuramente – continua il presidente – l’hinterland offre più servizi. Si pensi solo alle maggiori possibilità di parcheggio”. Un altra nota dolente è il caro bollette. ”I costi dell’energia elettrica e del gas, indispensabile per le cucine – conclude Pavan – stanno mettendo in ginocchio tutti. La spesa è raddoppiata a fronte del lavoro a corrente alternata. Si fa tutti più fatica ad andare avanti”

Non vince la guerra chi spera nel guadagno facile

“Questa è una guerra”. E come in ogni guerra per Enzo Mancini, presidente del Comitato friulano difesa osterie, c’è chi soffre e muore e “c’è chi si arricchisce”. Se un imprenditore può permettersi di raddoppiare, ossia di aprire un altro locale, nonostante il momento difficile, “è soltanto – continua il presidente - perché ha soldi da parte, anche perché ormai le banche non ne prestano più. E soprattutto perché è un ottimista e pensa che potrà andare solo meglio. E’ più facile per chi è proprietario dei muri. Chi paga l’affitto soffre di più. Oggi se la cava anche chi sta finendo di pagare un mutuo fatto vent’anni fa. Certo è che poi tutto dipenderà dalla fortuna”. In realtà, a fare la differenza non è solo la dea bendata. Mancini, che da 40 anni è il titolare della fortunatissima, lei sì, osteria ‘Al vecchio stallo’ in via Viola, non ha paura di offrire alcuni consigli alla concorrenza. “Io ho aperto – spiega l’oste – quando molti locali storici stavano chiudendo. Penso alle osterie ‘Al lepre’ e ‘Al Roma’ e alla gelateria ‘La nave’ per esempio. Il mio progetto, invece, ha dato spunto a tanti altri per aprire nuove attività ed è stato bellissimo”. In questo momento particolarmente difficile la vera preoccupazione è un’altra. “Non è tanto importante mantenere la clientela. E’ fondamentale innanzitutto che quella arrivi. Quindi, bisogna essere sempre educati con gli avventori e gentili. Pensare al loro benessere prima di tutto. Non mettere fretta, come quel ristoratore che spegneva la luce sul tavolo dei clienti per dargli il segnale che si avvicinava l’ora di chiusura. Alla fine ha chiuso lui”.

Bisogna anche dire che c’è differenza tra bar e osteria. “In osteria la gente va – spiega il presidente – per stare in compagnia. Certo è, e questo è un discorso che vale per tutte le tipologie di locali –, il titolare non deve pensare solo a guadagnare e a cercare di raddoppiare il profitto. Così perderà solo i clienti”. Anche se il momento è particolarmente difficile e tutto aumenta. “Cresce tutto. La mia ultima bolletta è già salita di 150 euro. Ma non per questo - conclude Mancini - potrò far pagare tanto di più i clienti che almeno venerdì, sabato e domenica a pranzo ci sono ancora”.