Chiara Valerio, quando la matematica educa alla democrazia

Giovedì 1 ottobre alle 18 è Chiara Valerio la protagonista dell’incontro targato Mondofuturo, serie di interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati, scrittrici, filmakers, comunicatori ed esperte di new media.

Chiara Valerio, matematica e scrittrice, dialogherà dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction Festival con la giornalista Simona Regina.

Sarà l’occasione per sfogliare il suo ultimo libro La matematica è politica (Einaudi) e capire perché, secondo l’autrice, studiare matematica educhi alla democrazia.



Tra matematica e narrativa, si discuterà dei cortocircuiti tra scienza e fantascienza esplorando i confini tra fiction e realtà. Da Isaac Asimov e Philip K. Dick a Margaret Atwood, da Blade Runner al Racconto dell’ancella, l’incontro sarà l’occasione anche per riflettere su come libri e film, e la costruzione di utopie e distopie, siano uno strumento per comprendere il presente.



Chiara Valerio è editor responsabile per la narrativa italiana per la casa editrice Marsilio, ed è autrice e conduttrice di Rai Radio 3. Ha studiato e insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità. Tra le sue ultime pubblicazioni: Storia umana della matematica (2016), Il cuore non si vede (2019) e La matematica è politica (2020).“Il primo ciclo di Mondofuturo è stato un successo - commenta soddisfatto, direttore del Trieste Science+Fiction Festival -. Continuiamo quindi a riflettere sul ritorno al futuro e sul ruolo che comunicazione, fantascienza e scienza giocano nella sfida che ci troviamo ad affrontare. Il secondo ciclo di Mondofuturo si svilupperà nell'arco dell'autunno con dieci incontri. E sempre con la sigla Mondofuturo saranno organizzati alcuni incontri ed eventi speciali nell'ambito della prossima edizione del".Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato dagli “” del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.I primi dieci incontri di Mondofuturo sono disponibili sui profili Facebooke Instagram del TS+FF, sul canale YouTube dedicato e in podcast su Spotify.Ecco i protagonisti della prima stagione:#1: lo scrittore e fisico Paolo Giordano, con cui abbiamo parlato di “Nel contagio”#2: l’autrice di fantasy, astrofisica di formazione, Licia Troisi, sul tema delle distopie#3: il giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio e innovazione tecnologica Emilio Cozzi, sul mondo degli eSport#4: lo scrittore ed "esploratore dell'insolito" Massimo Polidoro, con la sua recente guida contro le fake news “Il mondo sottosopra”#5: lo scrittore di fantascienza Tullio Avoledo, sulla narrazione di mondi alternativi#6: i “globalisti del futuro” Bruce Sterling, scrittore di science fiction tra i fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Tešanović, scrittrice, attivista, filmmaker e blogger#7: il game designer Luca Roncella sul rapporto tra i musei e i videogiochi#8: i Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia, prossimamente sul grande schermo con “Diabolik”, girato anche a Trieste#9: Michele Bellone, autore del saggio “Incanto”, viaggio alla ricerca della scienza nascosta negli archetipi della narrativa fantastica#10: Annamaria Testa, saggista ed esperta di comunicazione, sulla sfida di riprogettare il futuroEcco i protagonisti della seconda stagione:#0201: Amedeo Balbi, astrofisico e divulgatore, fa il punto sulla scienza nell’ultimo film di Christopher Nolan TENET!