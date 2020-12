Chiesa udinese: celebrazioni di fine anno e per la Giornata della Pace

E' stato definito il calendario delle celebrazioni presiedute dall’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, in questo scorcio di fine anno. Il 31 dicembre, alle 19, in cattedrale a Udine, il presule presiederà la Santa Messa in Cattedrale a cui seguirà il canto di ringraziamento al Signore.

Dopo 41 anni, per la prima volta quest’anno non si svolgerà il tradizionale e amato appuntamento di San Silvestro con la Marcia della Pace di Zuglio, alla pieve madre della Carnia. In tutte le parrocchie comunque il 31 dicembre si rinnova il canto del Te Deum.

Nella memoria liturgica di Maria Santissima Madre di Dio, venerdì 1 gennaio l’Arcivescovo salirà a Castelmonte, dove presiederà la Santa Messa, alle 11.30. In cattedrale a Udine, alle 19, sarà celebrato invece il solenne pontificale di inizio anno con le autorità. Monsignor Mazzocato offrirà una copia del Messaggio del Papa per la Giornata per la pace.