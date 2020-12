Chiesa udinese in festa per l’ordinazione diaconale di Alex De Nardo

Domenica 13 dicembre alle 16, la chiesa del Seminario interdiocesano di Castellerio, accoglierà un momento di grazia per un giovane friulano, Alex De Nardo, che sarà ordinato diacono in vista del sacerdozio, nella solenne celebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.



Fissata in un primo momento per il 15 novembre e poi posticipata per l’emergenza Covid, l’ultima tappa del cammino verso il sacerdozio di Alex De Nardo è stata dunque riprogrammata a domani.



Ventotto anni, originario di Mereto di Capitolo (Santa Maria la Longa), domenica Alex pronuncerà il suo «sì, lo voglio» con accanto mamma Raffaella, papà Andrea e il fratello Matteo, insieme a nonna Vanda e nonno Franco. Ci saranno poi una piccola rappresentanza della comunità di Codroipo, dove Alex ha iniziato la sua esperienza in parrocchia, e della Collaborazione pastorale di Ampezzo, dove attualmente presta servizio assistendo mons. Pietro Piller nell’animazione delle varie comunità della Val Degano e della Valle del Lumiei. De Nardo è impegnato pure nell’animazione dell’ambito vocazionale, con particolare riguardo agli “Zagos”, i ministranti.



"Sarà una celebrazione sobria, con pochi invitati: una piccola rappresentanza delle parrocchie in cui ho svolto il mio servizio e i miei parenti – ha evidenziato infatti lo stesso Alex al settimanale diocesano “La Vita Cattolica” –, una celebrazione familiare, ma non per questo meno gioiosa, e comunque solenne, che verrà trasmessa anche in diretta internet sul canale Youtube del Seminario (), così da consentire la partecipazione a tutti coloro che vorranno farlo"."Non credo sia un caso se vivrò la mia ordinazione in tempo di Avvento – prosegue il futuro diacono –. È il tempo per eccellenza dell’attesa e ben si sposa con la mia attesa dell’ordinazione".