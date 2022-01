Chiusa per lavori la sala consultazione della Biblioteca di Gorizia

L’Erpac Fvg informa che la Sala consultazione della Biblioteca provinciale di via Diaz a Gorizia rimarrà chiusa dal 10 al 16 gennaio per lavori di manutenzione. I prestiti continueranno ad essere attivi con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.



Per ulteriori informazioni gli utenti potranno contattare il personale via e-mail all'indirizzo: biblioteca.erpac@regione.fvg.it

Da lunedì 17 gennaio la Sala riaprirà regolarmente.