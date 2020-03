Chiusi gli uffici di Confcooperative a Udine

Confcooperative Udine informa, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 9/03/2020, della chiusura al pubblico dei propri uffici. L’Associazione Cooperative Friulane continua a garantire alle cooperative associate consulenza telefonica, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Le richieste urgenti verranno prese in esame e inoltrate ai collaboratori coinvolti/competenti, attivi con modalità smart working.



È inoltre attivo l’indirizzo di posta elettronica udine@confcooperative.it al quale è possibile scrivere per ricevere risposta ai propri quesiti.



«Confcooperative Udine confida di poter dare puntuali e pronte risposte alle diverse esigenze anche in questo particolare momento emergenziale - sottolinea il direttore Paolo Tonassi -. La nostra organizzazione continuerà ad informare le associate, tramite email e all’occorrenza via telefono, con riferimento ai provvedimenti inerenti il COVID-19 e le altre tematiche tecniche di particolare interesse delle cooperative».