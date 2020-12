Christian Tonetti guida la Compagnia Carabinieri di Spilimbergo

Ieri ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Spilimbergo il capitano Christian Tonetti in sostituzione del Tenente Colonnello Andrea Mariuz, in congedo per raggiunti limiti d’età.

L’ufficiale, celibe, nato a Roma 45 anni fa, proviene dal 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, in qualità di Comandante di Compagnia Operativa e addetto alla Sezione OAI, è laureato in giurisprudenza.

Il capitano Tonetti, che a inizio carriera ha svolto servizio quale Carabiniere Ausiliario presso la Stazione di Aviano, ha partecipato a missioni internazionali in Somalia, Iraq, Afgnanistan e Libia e, da ultimo, ha effettuato un’esercitazione internazionale in Rwanda e un interscambio sulle attività di Polizia relative al mantenimento dell’Ordine Pubblico ed al controllo delle manifestazioni a Kiev in Ucraina.