Ciclisti: controllo gratuito delle luci per le bici

Anche quest’anno si ripeterà – in occasione della manifestazione radiofonica “Mi illumino di meno” - la serata di sensibilizzazione per la corretta illuminazione di chi si muove in bicicletta.



Uno dei maggiori pericoli per chi si muove (anche nei centri abitati) in bicicletta è infatti quello di non rendersi visibili nelle ore di scarsa illuminazione, al punto che molte persone rinunciano a spostarsi a pedali nelle ore serali e notturne.

aBicitUdine - che da sempre promuove la mobilità ciclabile - spinge sulla sensibilizzazione per un corretto uso dei sistemi di illuminazione ciclistica.



“Vedere ed essere visti” è una regola fondamentale, troppo spesso sottovalutata da chi utilizza la bicicletta come abituale mezzo di trasporto in città. Una buona illuminazione, oltre ad essere obbligatoria, rende più sicura la circolazione delle biciclette, contribuendo quindi a diffonderne l'utilizzo nei nostri centri urbani.



Per questo motivo venerdì 6 marzo, dalle 16 alle 19, lungo la pista ciclabile in Largo dei Pecile a Udine i nostri soci, volontari della Ciclofficina, saranno disponibili per un controllo della corretta illuminazione dei numerosi ciclisti in transito e per l’eventuale fornitura (gratuitamente e fino ad esaurimento scorte) di un set di “luci di emergenza” per essere in regola con il Codice della Strada.



Siete quindi tutti invitati ad incontrare i “meccanici volontari” di aBicitUdine per un rapido check alle luci della vostra due ruote.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata