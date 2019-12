Weekend tra cinema e mercatini di Natale a San Vito al Tagliamento. Dopo l'avvio positivo degli eventi natalizi organizzati dalla Pro San Vito al Tagliamento e Comune, si parte anche con Voglia di Natale 2019. La mostra mercato natalizia ad ingresso gratuito aprirà sabato 7 dicembre dalle 10 alle 19.30, nell’antico complesso dell’Ospedale dei Battuti dove circa una cinquantina gli espositori esporranno le loro creazioni. Come nelle edizioni precendenti, si potranno trovare tante idee regalo e decorazioni natalizie: dalle ghirlande ai biglietti d’auguri, dalle collane artigianali ai foulard di seta e poi cioccolato e regali solidali.

La mostra mercato Voglia di Natale sarà aperta per tre weekend: sabato 7 e domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre e sabato 21 e domenica 22 dicembre (dalle 10 alle 19.30). In più, in tutto il centro storico, per tutta la giornata di domenica 8 dicembre e domenica 15 dicembre ci sarà anche il tradizionale mercatino di Natale in piazza allietato da suoni e musiche natalizie itineranti e momenti giocosi. In queste giornate i negozi rimarranno aperti.

Sempre domenica 8 dicembre dalle 10 alle 17 i bambini potranno divertisi con le animazioni in piazza del Popolo e consegnare la propria letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale che avrà, in piazza, la sua casetta con anche il laboratorio degli elfi. Altro appuntamento dedicato ai più piccoli, domenica 8 dicembre e domenca 15 dicembre alle 16 in Casa Gasparini, in via Amalteo 23, pane e cioccolata a tutti i bambini gratuitamente, organizzata da Polaris Amici del Libro parlato. Per quanto riguarda la solidarietà, nelle giornate di sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicemebre in Casa Gasperini, in via Amalteo 23 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30, tradizionale pesca di beneficienza enogastronomica e non solo organizzata da Polaris Amici del Libro parlato.

In più, prosegue con successo la rassegna cinematografica sanvitese anche tutto il mese di dicembre. A chiudere la seconda tranche di film al teatro Zotti, “La Belle Èpoque” che verrà proiettato domenica 8 dicembre alle 18. Con Fanny Ardant e Daniel Auteil, il film di Nicolas Bedos ha per protagonista una coppia che sta insieme da quarant'anni. La rassegna proseguirà anche nel natalizio con ben 16 proiezioni in calendario. In programma l’atteso Frozen 2 (giovedì 26 dicembre alle 15 e domenica 29 dicembre) e tanti altri successi. Il programma aggiornato del cinema sarà consultabile sulla pagina Facebook Pro Cinema San Vito e sul sito www.prosanvito.it