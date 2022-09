Cinquanta espositori a Civi Design Market

Arte, design e artigianato sono protagoniste dell’undicesima edizione del Civi Design Market che si terrà domenica 2 ottobre, dalle 10 alle 19, nella piazzetta di Corte Tenente Brosadola di Cividale del Friuli. Un appuntamento già classico per gli appassionati che potranno scoprire le creazioni fatte a mano del numero record di 50 espositori ed espositrici da tutto il Triveneto, selezionati dall’Associazione di promozione sociale “Noi… dell’arte”, ideatrice e organizzatrice dell’evento che gode del patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.

Abiti, accessori, quadri, bijoux, borse, oggetti di cartoleria, ceramica, legno: questi sono solo alcuni dei settore nei quali i brand selezionati sono specializzati. Ogni creazione esposta è realizzata rigorosamente a mano ed è frutto dell’ingegno e delle capacità di artigiani e creativi che trovano, nella piccola corte pedonale cividalese, un palcoscenico d’eccezione.

La giornata sarà interamente dedicata all’arte e all’artigianato, con un occhio di riguardo ai progetti emergenti. Le artiste e ricercatrici Camilla Crispino, Giorgia Minisini e An Paenhuysen, in arte minìsae presenteranno la loro nuovissima piattaforma dedicata alla danza e al movimento per tutti: in tre momenti della giornata (12.00, 15.00 e 17.00) sarà possibile incontrarle e sperimentare con mano le loro “lenzuolità” nella Galleria SpazioCorteQuattro. Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile visitare la mostra “Ri-Flettere” dell’artista e fotografa Marina Bertossi ospite dell’atelier M.A.D.A Temporary Lab & Co. e l’esposizione collettiva “Dettagli d’Arte” curata dall’associazione Formae Mentis nella galleria Casa delle Arti. Completa il programma la musica dal vivo con la giovanissima cantautrice triestina Angela Cotterle che, in pieno stile busker, presenterà cover e brani inediti.

L’intero evento è a ingresso libero. Maggiori informazioni e l’elenco dei brand partecipanti su Facebook e Instagram di Civi Design Market.

Informazioni