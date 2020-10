Cinquanta sfumature di rosa sul Friuli

In un anno difficile, complicato, tragico come il 2020, un anno nel quale molti grandi eventi sono stati rimandati (basti pensare alle Olimpiadi di Tokyo), il Giro d’Italia ha resistito alla tempesta Covid e, pur slittato di qualche mese - da maggio a ottobre -, conferma la sua rilevanza come appuntamento sportivo tra i più amati e seguiti.

L’edizione 2020 in Friuli – Venezia Giulia conta ben due tappe, che si correranno a due giorni di distanza. Domenica 18 per la prima volta nella storia della corsa rosa una tappa partirà da un aeroporto militare, cioè dalla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare e ‘casa’ delle Frecce Tricolori sin dalla loro costituzione nel 1961. “Purtroppo quest’anno la festa per il Giro d’Italia sarà sottotono – spiega il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti -. Noi da tempo avevamo auspicato un rinvio, ma è stato deciso diversamente. Con le più recenti disposizioni, inoltre, abbiamo dovuto anche annullare gli eventi collaterali in programma, come la ‘notte rosa’ che avrebbe atteso la partenza dei corridori. Possiamo dire che le ricadute sul territorio della manifestazione saranno pari a zero. Rinnoviamo però la nostra disponibilità per le prossime edizioni, che ci auguriamo nascano con migliori auspici”.



, che accoglie la carovana rosa con una serie di iniziative per dare grande visibilità e lustro alla località pordenonese.. “Il ricordo del passaggio del Giro nel 1998 e la conseguente vittoria di tappa di Pantani è ancora molto vivo nella popolazione – sottolinea, assessore allo sport e alla cultura di Aviano -. Quest’anno speriamo che la tappa rappresenti un’ulteriore chance per il turismo di Piancavallo, che comunque, nonostante la pandemia, ha ottenuto buoni risultati nei mesi estivi, registrando un +10%. Una tendenza che la tappa ciclistica non fa che confermare”., non può che renderci orgogliosi – commenta, primo cittadino della patria del prosciutto -. Questa è un’edizione particolare, vessata dal Covid, ma che ci regalerà una visibilità mediatica enorme, con un collegamento mondovisione da 160 Paesi per circa 3 ore. Il particolare percorso ad anello, da percorrere per tre volte, permetterà di valorizzare bene l’area.”.