Cinque friulane in corsa per il titolo di Miss Mondo

Sono cinque le ragazze in gara per il titolo nazionale di Miss Mondo che partiranno dalla nostra regione alla volta di Gallipoli, in Puglia, dove il 26 settembre si terranno le prefinali.si tratta della vincitrice del titolo regionale di Miss Mondo Fvg 2019 Maloti Quevedo 19 anni di Tavagnacco, mentre le altre finaliste nazionali sono Samantha Mauro 20 anni di San Giovanni al Natisone, Viola Silverio 18 di Paularo, Stefania Visintin 24 anni di Monfalcone e Jenny Borgobello 22 anni di Alesso. Le selezioni, curate nella nostra regione dall’agenzia Mecforyou, ha visto il coinvolgimento di circa duecento ragazze. Il Concorso costituisce per le concorrenti dotate di talento, intraprendenza e personalità, un'importante vetrina nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della televisione dello spettacolo.