Cinque nuove aule didattiche all'Isis Fermo Solari

"L'attenzione dell'Amministrazione regionale per il Fermo Solari di Tolmezzo è all'altezza della considerazione che questo istituto ha da sempre nei confronti dei ragazzi di questo territorio e dell'evoluzione di professioni e mestieri che, anche nelle aree di montagna, hanno bisogno di una formazione innovativa. Si tratta di un polo di eccellenza rispetto ai lavori maggiormente richiesti e alle esigenze più sentite nel Tolmezzino". Lo ha affermato questa mattina a Tolmezzo l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, nel corso dell'inaugurazione all'Isis Fermo Solari di cinque nuove aule didattiche in legno all'interno delle zone in origine destinate a officine e laboratori per la sezione agro-alimentare dell'istituto. Un intervento del valore di 350mila euro su fondi del Programma operativo nazionale (Pon) del Miur.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto dal Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale (Edr) di Udine con il supporto di competenze esterne per le parti specialistiche. "Grazie infatti all'importante azione svolta in questo anno e mezzo dagli Edr - ha sottolineato Rosolen - abbiamo recuperato molto del tempo perso nell'ultimazione di lavori sia strutturali che di carattere manutentivo".

"Adesso stiamo già programmando nuovi interventi. Il nostro obiettivo - ha aggiunto l'assessore - è quello di investire sempre di più sul sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia".

Le modifiche al Fermo Solari sono state apportate nel pieno rispetto delle più recenti prescrizioni ambientali, il lucernario è diventato un patio e gli spazi esistenti sono stati sfruttati al meglio.

Si è trattato inoltre di un intervento partecipato che ha visto gli studenti protagonisti sia nella fase di progettazione che nella definizione degli arredi che saranno ultimati nelle prossime settimane.