Cinque nuove Pietre d'Inciampo a Ronchi dei Legionari

Ulteriori cinque pietre d'inciampo a Ronchi dei Legionari per un totale di 28, posizionate dal 2019 ad oggi a Ronchi dei Legionari. La cerimonia, promossa dall'Aned, assieme all'amministrazione comunale ed all'Anpi, si svolgerà giovedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. Alle 10, dinnanzi al cimitero di via D'Annunzio, è in programma la deposizione di una corona al monumento ai deportati. Poi lo scoprimento delle cinque pietre, in tre luoghi diversi della città.



In via Dante ricorderanno Angelo Cenedese, classe 1925, morto alla Risiera di San Sabba e Ida Serafin, del 1926, internata ed uccisa nel lager di Auschwitz. Una delle donne illustri della Resistenza cittadina. Sono undici le donne ronchesi elencate come cadute nella Lotta di Liberazione, Eufemia Blason Brumat, Leda Bevilacqua Leda, Elsa Furlan, Angela Giulic, Anna Maria Maniassi Ghermi, Villanorma Micheluz, Edilia Moimas, Eva Gallo, Ida Serafin, Maria Turolo Candotto ed Ernesta Zuppel Bon.



