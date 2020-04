Cinquemila buste per le mascherine in dono al Comune di Udine

Questo pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile di Udine, l’imprenditore udinese Orazio Civello, da anni a capo dello stabilimento Witor’s di Gorizia, ha donato alla città di Udine 5.000 buste all’interno delle quali saranno sigillate parte delle mascherine che il Comune ha acquistato con fondi propri da altri imprenditori del territorio e che saranno distribuite alla cittadinanza a partire dalla prossima settimana. L'imprenditore ha inoltre donato ingenti quantità dei suoi prodotti a base di cioccolato ai volontari della Protezione Civile Comunale. Alla consegna erano presenti il Sindaco Pietro Fontanini, l’Assessore Alessandro Ciani e il consigliere Michele Zanolla.



Tali presidi sanitari saranno consegnati sempre dando priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un over 75 e nei quartieri con una maggiore densità di popolazione anziana. Si finirà quindi con la copertura della settima ex Circoscrizione e si proseguirà con il resto della città.



Questo nuovo stock di presidi sanitari va a sommarsi, oltre alle nuove mascherine che la Protezione Civile consegnerà, alle 10.000 che la città cinese di Xinyi ha deciso di donare a Udine in segno di solidarietà.“Desidero ringraziare l’imprenditore udinese Orazio Civello - ha sottolineato il Sindaco Fontanini - per questo suo gesto che ci permette, già a partire dalla prossima settimana, di proseguire con la consegna delle mascherine che abbiamo acquistato come Comune, in attesa dell’arrivo del nuovo materiale della Protezione Civile. Ringrazio inoltre il consigliere Michele Zanolla per averci segnalato questa possibilità, che ci dimostra ancora una volta come gli imprenditori siano in prima linea non solo nel creare lavoro nelle situazioni di normalità ma anche nell’aiutare durante le emergenze”.Anche l’Assessore Ciani ha voluto esprimere la propria gratitudine, evidenziando come sia “anche grazie alla collaborazione che in queste difficili giornate si è messa in moto tra i soggetti chiamati alla gestione della situazione, oltre che al grande senso di responsabilità che la maggior parte degli udinesi sta dimostrando, che da noi la diffusione del virus si sta mantenendo più contenuta che altrove. Un grazie va a tutto coloro che, attivamente, con esempi di solidarietà come quello di oggi o anche solo rispettando le regole, rendono possibile tutto questo”.