Città Fiera, chi sarà la nuova testimonial?

Edizione numero otto per l’iniziativa Testimonial Città Fiera, alla ricerca del nuovo volto del Centro Commerciale per il 2020. Un evento organizzato in collaborazione con Miss Alpe Adria International, che di anno in anno coinvolge centinaia di ragazze con la passione per la moda e le sfilate.

Diventare Testimonial è un’opportunità per vivere l’emozione di calcare un set fotografico e una passerella di moda. La sfilata finale, in cui le aspiranti Miss indosseranno le nuove collezioni autunno/inverno, è in agenda sabato 28 settembre, dalle 18, in Piazza Show Rondò. Le 20 bellissime prescelte si sfideranno per aggiudicarsi il gradino più alto. La vincitrice potrà essere la nuova testimonial per il 2020, diventando il volto delle campagne pubblicitarie e del Magazine.

Novità 2019, la fascia di Miss Social Città Fiera 2020; le ragazze hanno avuto l’opportunità di promuoversi sul proprio profilo Instagram nel corso dell’estate. In occasione della sfilata scopriremo chi è riuscita a coinvolgere di più il pubblico di Instagram e, quindi, riceverà il titolo di Miss Social.

Altri quattro i titoli in palio: Miss Cannella, Miss Mango, Miss Nero Giardini, Miss B/Store. Oltre 100 le aspiranti miss che hanno partecipato ai tre casting organizzati a Città Fiera con importanti riscontri anche dal web: 500mila visualizzazioni su Facebook per votare la favorita.

Questi sono solo alcuni numeri di questa fortunata edizione che ha visto anche la partecipazione di numerose ragazze con la modalità Long Distance, ovvero le ragazze non residenti in Friuli Venezia Giulia hanno potuto inviare via e-mail la loro candidatura e presentarsi poi al corso di portamento insieme alle altre ragazze del territorio regionale.

Tra le conferme, poi, la mostra aperta al pubblico che racconta le diverse edizioni attraverso le immagini delle sfilate. Il nuovo volto sarà scelto da una giuria composta da giornalisti, addetti ai lavori e da una giuria popolare. Inoltre, un voto potrà essere dato anche dai lettori del settimanale Il Friuli (attraverso il coupon nel numero in edicola venerdì 13 e venerdì 20 settembre) e dai visitatori delle nostre pagine web.

QUI IL LINK PER VOTARE