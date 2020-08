Città Fiera premia la classe, ecco i vincitori

1.500 i kit arrivati in regalo alle classi che hanno rinnovato la loro adesione alla sesta edizione dell’iniziativa Città Fiera Premia la Classe. Coinvolti anche quest’anno studenti provenienti da tutta la regione che, con il nuovo anno scolastico alle porte, potranno utilizzare il materiale didattico messo a disposizione dal centro commerciale.

15 invece le classi che si sono aggiudicate i premi a estrazione: l’ambita lavagna elettronica è stata vinta dalla classe IIB della Scuola Secondaria Randaccio di Cervignano del Friuli, il superpremio che comprendeva la lavagna elettronica e la biblioteca di classe è stato vinto dalla scuola dell’iInfanzia di Mortegliano. Il premio speciale Faber Castell & Office Gallery, una valigetta di colori Faber-Castell, l’ha ricevuto la II C della Scuola Primaria di Pozzuolo.

Per il “Premio Città Fiera leggiamo insieme” hanno ricevuto una biblioteca di classe la Sezione Rossa della Scuola dell’Infanzia di Zuglio/Formeaso, la I A della Scuola Primaria Pecorini Straccis di Gorizia e la III della Scuola Primaria Edmondo De Amicis di Forgaria. Hanno ricevuto un tablet la Sezione Pesciolini della Scuola dell’Infanzia non statale San Giuseppe di Arba, la Sezione Unica della Scuola dell’Infanzia Suor A. Profili, la Sezione C della Scuola dell’infanzia Monsignor Silvano Fain di Grado e la III A della Scuola Primaria Dante Alighieri di Udine.

Hanno ricevuto un tablet e una macchina fotografica: la II B della Scuola Primaria A. Friz di Udine, la IV B della Scuola Primaria Leonardo Da Vinci di Casarsa della Delizia e la Sezione Medi della Scuola Materna Maria Assunta di Barbeano di Spilimbergo. Ha ricevuto un tablet, una macchina fotografica e un videoproiettore tascabile la II della Scuola Primaria di San Leonardo.

Ha vinto il premio “Jo e la lenghe furlane/Io e la lingua friulana” in collaborazione con l’ARLeF la Scuola dell’Infanzia di Passons col lavoro “il nestri paîs”, il premio consiste in una Gift Card Città Fiera del valore di 750 euro per l’acquisto di beni utili alla didattica e all’insegnamento.