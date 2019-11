È ormai un appuntamento atteso dalle scuole di tutta la regione che si rinnova anche nel 2019 con la sua sesta edizione: l’iniziativa “Città Fiera premia la tua classe”, che ogni anno mette in palio oltre 1500 premi e prezioso materiale didattico per le classi del territorio. Con il patrocinio del Consiglio Regionale e l’Università degli studi di Udine si inserisce nel calendario di iniziative legate alla responsabilità sociale che il centro commerciale ogni anno promuove.

Un’opportunità per tutte le scuole del territorio, dai nidi per l’infanzia alle scuole secondarie di primo grado, Città Fiera premia la tua classe viene organizzata in collaborazione con Office Gallery, Faber-Castell, Youngo e l’ARleF – Agenzia Regionale per la lingua friulana e consiste nella raccolta di scontrini di tutti i 250 negozi Città Fiera fino al 31 gennaio 2020 per ottenere come un prezioso e utile kit didattico. Oltre al premio sicuro e possibile partecipare alle estrazioni di tanti innovativi prodotti tecnologici tra cui una lavagna elettronica. Nella precedente edizione sono stati regalati oltre 1300 kit con penne, matite, colori, colle e molto altro materiale utile a scuola. Nelle prime cinque edizioni oltre 7.000 le classi che hanno dato la loro adesione, oltre 1 milione di euro donato in materiale didattico.

Anche in questa edizione ci sarà il “Premio Città Fiera Leggiamo Insieme” che consiste nella possibilità per tre classi di ricevere una fornitissima biblioteca di classe con libri selezionati a seconda della fascia d'età.

Tra i premi si confermano la preziosa valigetta di colori offerta da Faber-Castell, il Kit ludico-didattico a tema “ENERGIA SOLARE” offerto da Youngo a tutte le classi che realizzeranno un elaborato a tema “Insieme puliamo il mondo”, e un DVD con cartoni animati in lingua friulana (Rite e Cjossul, Omenuts, Pimpa…) oppure una pubblicazione in lingua friulana (Lis mês primis peraulis, Free e Ulli, Gjatut…) offerto da l’ARLeF a tutte le classi che creeranno un elaborato in friulano.

Per ulteriori informazioni: www.cittafiera.it e www.premialaclasse.cittafiera.it